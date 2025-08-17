«Динамо» — ЦСКА: прогноз на дерби

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.65.

ЦСКА при Фабио Челестини показывает классный футбол, хотя многие скептически отнеслись к швейцарскому тренеру. Выиграв Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0), его подопечные не знают поражений в основное время во всех турнирах.

В чемпионате России у Челестини закрепился стартовый состав, который он не менял в последних встречах. Особенно радует работа швейцарца с молодыми футболистами. Кирилл Глебов оформил дубль в ворота «Рубина», Матвей Кисляк отдал три результативные передачи в РПЛ. Также внимания заслуживает игра Данила Кругового, который стал автором трёх голов и не раз получал высокие оценки.

Даже тот факт, что выбыл из-за травмы основной нападающий Алеррандро, не должен повлиять на игру ЦСКА. Челестини огромный объём работы возлагает на полузащитников, которых называет сердцем команды. Предлагаем поставить на победу армейцев с коэффициентом 2.65. Они и в прошлом сезоне выигрывали у «Динамо» в двух очных встречах — 3:1 и 2:1, а в этом стали ещё ярче.