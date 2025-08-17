Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — ЦСКА: прогноз на дерби

«Динамо» — ЦСКА: прогноз на дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.65.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге

ЦСКА при Фабио Челестини показывает классный футбол, хотя многие скептически отнеслись к швейцарскому тренеру. Выиграв Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0), его подопечные не знают поражений в основное время во всех турнирах.

В чемпионате России у Челестини закрепился стартовый состав, который он не менял в последних встречах. Особенно радует работа швейцарца с молодыми футболистами. Кирилл Глебов оформил дубль в ворота «Рубина», Матвей Кисляк отдал три результативные передачи в РПЛ. Также внимания заслуживает игра Данила Кругового, который стал автором трёх голов и не раз получал высокие оценки.

Даже тот факт, что выбыл из-за травмы основной нападающий Алеррандро, не должен повлиять на игру ЦСКА. Челестини огромный объём работы возлагает на полузащитников, которых называет сердцем команды. Предлагаем поставить на победу армейцев с коэффициентом 2.65. Они и в прошлом сезоне выигрывали у «Динамо» в двух очных встречах — 3:1 и 2:1, а в этом стали ещё ярче.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android