Названы шансы «Челси» начать АПЛ с победы

17 августа 2025 года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «аристократам». Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Кристал Пэлас» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу «аристократов» за 8.50.