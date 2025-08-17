Скидки
«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Челси» не проиграет + обе забьют за 2.03.

«Челси» преобразился под руководством Энцо Марески и взял два трофея — выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира в США, в финале которого камня на камне не оставил от победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). Поэтому планы на новый сезон будут грандиозными.

Даже отсутствие отдыха никак не повлияло на настрой и физическую форму футболистов. Они успели провести две товарищеские встречи и в каждой одержали победу. Обыграли «Байер» (2:0) и «Милан» (4:1). Купленный этим летом Жоао Педро забил по голу в каждом матче, а на КЧМ-2025 записал на свой счёт три мяча.

«Пэлас» тоже в порядке. На протяжении девяти официальных матчей клуб Оливера Гласнера не знает поражений, но за это время он ни разу не играл с «Челси». Обе очные встречи минувшего сезона АПЛ закончились ничьей с одинаковым счётом 1:1. И, какими бы грозными ни были «синие», команду, которая обыгрывала «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», нельзя недооценивать.

Предлагаем поставить на то, что «Челси» не проиграет, а обе команды забьют. Почему бы очередной встрече не завершиться со счётом 1:1? В любом случае команда Энцо Марески на «Стэмфорд Бридж» точно не должна уступать в стартовом матче сезона, но получит достойный отпор.

