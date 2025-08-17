Скидки
Стали известны шансы «ПСЖ» начать чемпионат Франции с победы

Комментарии

17 августа 2025 года в матче 1-го тура французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Ля Божуар» в Нанте. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.35, а шансы «Нанта» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Парижа за 8.00.

Заключить пари на гол в первые 15 минут предлагается за 2.80.

