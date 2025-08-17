«Нант» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит с разницей в два и более мяча за 1.92.

«ПСЖ» подходит к новому сезону Лиги 1 в качестве чемпиона, победителя Лиги чемпионов и обладателя Суперкубка УЕФА. Он был в шаге от ещё одного трофея, но в финале КЧМ-2025 неожиданно проиграл «Челси».

«Нант» — обычный середняк, часто испытывающий проблемы разного характера. Отсюда перебрался в «Краснодар» Дуглас Аугусто. Ещё из значимых потерь можно выделить трансферы Натана Зезе и одного из лучших бомбардиров клуба Мозеса Саймона.

Летом команду из Нанта возглавил Луис Кастро, ранее работавший со скромным «Дюнкерком» из Лиги 2. Вместе с ним добрался до полуфинала Кубка Франции и уступил «ПСЖ» (2:4). Вот и повод попробовать взять реванш. Однако без ключевых футболистов пока мало что получается, а новички не впечатляют. В пяти товарищеских встречах была всего одна победа.

Да и то — обыграть удалось «Лаваль» (2:0). Уступил же «Нант» таким соперникам, как «Генгам» (1:2), «Ренн» (2:3), «Анже» (0:1) и «Париж» (2:3). Много пропущенных мячей не внушают оптимизма. Если такие клубы смогли разрушить оборону, то что будет во встрече с чемпионом Франции?

Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет с форой (-1.5). Между классом и качеством клубов огромная пропасть, а ещё выбивают из колеи «Нант» большие потери в составе в трансферное окно. Усиления же не вызывают никакого доверия. Тяжёлая ноша ляжет на плечи Луиса Кастро, но ему не привыкать.