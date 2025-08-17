Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нант» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

«Нант» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит с разницей в два и более мяча за 1.92.

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1

«ПСЖ» подходит к новому сезону Лиги 1 в качестве чемпиона, победителя Лиги чемпионов и обладателя Суперкубка УЕФА. Он был в шаге от ещё одного трофея, но в финале КЧМ-2025 неожиданно проиграл «Челси».

«Нант» — обычный середняк, часто испытывающий проблемы разного характера. Отсюда перебрался в «Краснодар» Дуглас Аугусто. Ещё из значимых потерь можно выделить трансферы Натана Зезе и одного из лучших бомбардиров клуба Мозеса Саймона.

Летом команду из Нанта возглавил Луис Кастро, ранее работавший со скромным «Дюнкерком» из Лиги 2. Вместе с ним добрался до полуфинала Кубка Франции и уступил «ПСЖ» (2:4). Вот и повод попробовать взять реванш. Однако без ключевых футболистов пока мало что получается, а новички не впечатляют. В пяти товарищеских встречах была всего одна победа.

Да и то — обыграть удалось «Лаваль» (2:0). Уступил же «Нант» таким соперникам, как «Генгам» (1:2), «Ренн» (2:3), «Анже» (0:1) и «Париж» (2:3). Много пропущенных мячей не внушают оптимизма. Если такие клубы смогли разрушить оборону, то что будет во встрече с чемпионом Франции?

Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет с форой (-1.5). Между классом и качеством клубов огромная пропасть, а ещё выбивают из колеи «Нант» большие потери в составе в трансферное окно. Усиления же не вызывают никакого доверия. Тяжёлая ноша ляжет на плечи Луиса Кастро, но ему не привыкать.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android