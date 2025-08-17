Скидки
Букмекеры назвали шансы «Краснодара» победить «Сочи»

Букмекеры назвали шансы «Краснодара» победить «Сочи»
17 августа «Краснодар» примет «Сочи» на «Ozon Арене» в Краснодаре. Матч 5-го тура РПЛ начнётся в 20:30 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: победа «Краснодара» идёт примерно за 1.39 (около 73% вероятности), ничья — около 5.40 (17%), а на успех «Сочи» дают 9.10 (10%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.72, тотал меньше 2.5 мяча — в 2.20. Эти котировки отражают форму «быков» дома и проблемную динамику гостей в стартовых турах.

Из спецрынков выделяются «обе забьют — да» за 2.04, а также комбинированные варианты «Краснодар» победит всухую» за 2.24. Для тех, кто любит ранний перевес, рассматривается победа «Краснодара» в первом тайме (значение около 1.80 у ряда контор).

