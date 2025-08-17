Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Краснодар» — «Сочи».

Ставка: «Краснодар» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.17.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?

Ждём контроль «Краснодара» с быстрыми переводами на коридоры между защитниками и голкипером. Здесь ценна связка Кордоба — Сперцян. «Сочи» же, вероятно, ответит средним блоком и контратаками через фланги. Тревожный тренд — сочинская команда часто позволяет сопернику открывать счёт до перерыва.

Прогноз и ставка будут заключаться в следующем. Базовый сценарий — победа «Краснодара» при достаточно сдержанном счёте. Что-то вроде П1 и ТМ 3.5 мяча можно взять. Форма и глубина чемпиона в сумме с неустойчивостью гостей в первой фазе обороны сделают своё дело, но соперник уже взбодрился и едва ли допустит разгром. Альтернатива — «Краснодар» выиграет первый тайм.

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android