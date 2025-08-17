«МЮ» — «Арсенал»: определён фаворит главного матча тура АПЛ

17 августа на «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и «Арсенала» Микеля Артеты. Для обоих это старт в новом сезоне английской Премьер-лиги. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Арсенала» можно примерно за 2.10 (около 47% вероятности). Успех «Манчестер Юнайтед» котируется в пределах 3.60, а ничья представлена в линии за 3.80.

Судя по тоталам, рынок ждёт голы. Тотал больше 2.5 мяча идёт близко к 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча находится в районе 2.05. Ставка «обе забьют — да» держится в районе 1.65-1.75.