«МЮ» — «Арсенал»: назван самый вероятный счёт матча

17 августа на «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и «Арсенала» Микеля Артеты. Для обоих это старт в новом сезоне английской Премьер-лиги. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Поставить на победу «Арсенала» можно примерно за 2.10 (около 47% вероятности). Успех «Манчестер Юнайтед» котируется в пределах 3.60, а ничья представлена в линии за 3.80.

Тотал больше 2.5 мяча идёт близко к 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча находится в районе 2.05. Ставка «обе забьют — да» держится в районе 1.65-1.75.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (7.00). Следом идёт победа «Арсенала» 2:1 (8.00), а также ничья 2:2 (8.80).

