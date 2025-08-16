«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.10.

«Манчестер Юнайтед» ждёт первый полноценный сезон под руководством Рубена Аморима и вместе с ним же масштабный апгрейд атаки. Уже пришёл Беньямин Шешко из «Лейпцига», ранее — Матеус Кунья и Брайан Мбемо. Судя по всему, есть желание штаба сделать более вертикальный, энергичный фронт с напором в полуфлангах.

«Арсенал», в свою очередь, точечно усилил то, чего не хватало ему в весенней гонке в прошлом сезоне. А именно — чистую «девятку». Подписан у «Спортинга» Виктор Дьёкереш, уже отметившийся в предсезонке в матче с «Атлетиком». Амбиции у «канониров» неизменны — вернуться в титульную борьбу. И желательно начать с 1-го тура.

«Юнайтед», возможно, будет использовать 3-4-3 с активным прессингом первой линии и ранними забросами на нападающих. «Арсенал» попробует обеспечить контроль через Райса и Эдегора, подключит переводы на Букайо Саку. Фишка — в переходных фазах и стандартах. Как один из вариантов.

С учётом нынешней формы и кадров баланс близок к нейтральному, но у «канониров» выше устойчивость структуры, выстроенной Микелем Артетой, и шире уже готовые связи в атаке. Проще говоря, «красные дьяволы» менее сыгранны. Базовый прогноз: обмен голами и результат в маленьких эпизодах и нюансах. Пожалуй, именно сейчас можно взять близкую победу «Арсенала».