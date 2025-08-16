Скидки
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.55.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч стартового тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад» пройдёт на «Месталье».

«Валенсия» подходит к сезону с обновлённым составом и надеждой на более стабильный результат. После спасения в сезоне прошлого года клуб усилился новыми игроками. Команду пополнили вратарь Агирресабала, защитник Копете и нападающий Раба. Летние тестовые матчи дали поводы для оптимизма: победа над «Торино» (3:0), ничья с «Марселем» (1:1) и «Леганесом» (0:0). Однако были и поражения от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и от скромного «Кастельона» (1:2).

«Реал Сосьедад» провёл уверенную предсезонку, обыграв «Пау» (2:0), «Йокохаму» (2:1) и «Осасуну» (4:1). Подопечные Серхио Франсиско усилили состав, подписав Гонсалу Гедеша и Дуе Чалета-Цара, а Микель Оярсабаль готов вести команду вперёд с первых туров.

«Сосьедад» выглядит более сыгранным и сбалансированным, что может дать преимущество в матче открытия. Поставим на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

