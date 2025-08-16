«Штутгарт» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч за Суперкубок Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.83.

«Штутгарт» против «Баварии», Суперкубок Германии. «Штутгарт» в прошлом сезоне в чемпионате выступил неудачно с точки зрения результатов, занял место в середине таблицы. Но в еврокубки попал и на матч за Суперкубок попал, выиграв Кубок Германии. «Штутгарт» незаслуженно низко шёл в чемпионате.

Суперкубок Германии 2025 . Финал Суперкубок Германии 2025 . Финал 16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК Штутгарт Штутгарт Не начался Бавария Мюнхен Кто победит в основное время? П1 X П2

В Бундеслиге клуб играл хорошо, ему не везло, у «Штутгарта» была ужасная реализация, но по всем продвинутым метрикам, по качеству игры он был в топ-4. И лучше Дортмунда по игре весь сезон, и «Лейпцига», на равных с «Айнтрахтом», я бы так сказал. Просто очень плохая реализация и плохая игра в защите после ухода двух важных защитников год назад. В общем, «Штутгарт» был хорош по игре, по результатам – нет. Но именно качество футбола позволяет сохранять оптимизм болельщикам команды Хёнеса.

В соперниках «Бавария», которая с отрывом остаётся фаворитом Бундеслиги, и Суперкубка, конечно, тоже, если говорить о сезоне в целом. Ещё и «Байер» поменял, и тренера, и игроков распродал. В общем, конкурентов, кажется, у «Баварии» нет. Но «Штутгарт» может стать конкурентом, если удастся сохранить Ника Вольтемаде, который как раз в «Баварию» может и перейти. «Штутгарт» — команда с поставленной игрой. Я думаю, он в состоянии в этом сезоне надёжнее сыграть в защите, и в завтрашнем матче тоже в состоянии сыграть надёжнее, но посмотрим.

На самом деле здесь игра будет не про надёжность. Обе команды играют в позитивный футбол с целью доминировать, владеть мячом, прессинговать, контрпрессинговать, играть в атаку. В общем, обе команды пропагандируют позитивный футбол. Естественно, это ещё немецкий футбол, в котором очень много голов. Надо что брать, конечно, голы – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.83», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».