«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на игру за Суперкубок Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.89.

«Штутгарт» начинал прошлый сезон как серебряный призер чемпионата Германии и команда-участник Лиги чемпионов. Правда, групповой этап швабы провалили, команда Себастьяна Хёнеса до последнего тура могла выйти дальше, но домашнее поражение и завершение выступления в турнире. В Бундеслиге тоже сезон не задался, в какой-то момент «Штутгарт» проиграл шесть матчей подряд на своём стадионе, поэтому девятому месту удивляться не стоит. А вот в Кубке Германии всё получилось, швабы дошли до финала и без особых проблем обыграли «Арминию» из Билефельда 4:2, завоевав трофей.

Суперкубок Германии 2025 . Финал Суперкубок Германии 2025 . Финал 16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК Штутгарт Штутгарт Не начался Бавария Мюнхен Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бавария» после многих лет правления в немецком футболе в сезоне-2023/2024 осталась вообще без трофеев, и иначе как провалом это назвать было нельзя. Пришёл Венсан Компани и с ходу смог без особых проблем титул Бундеслиги вернуть в Мюнхен, а вот в других турнирах вышло хуже. В Кубке Германии ранний вылет, а в Лиге чемпионов «Бавария» дошла только до четвертьфинала. Летом команда Компани ездила на клубный ЧМ. Там немцы дошли до четвертьфинала, где вылетели от «ПСЖ».

Матч за Суперкубок Германии открывает большой немецкий сезон, при этом встреча пройдёт в Штутгарте. Наверное, это команде Хёнеса даёт дополнительное преимущество, но важно другое — с 2017 года в матчах между «Баварией» и «Штутгартом» забивалось минимум три мяча. Плюс два сезона мюнхенцы не выигрывали этот трофей и наверняка этот пробел хотят исправить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».