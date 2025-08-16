Скидки
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев: ставки и коэффициенты на главный бой UFC 319

Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев: ставки и коэффициенты на главный бой UFC 319
Аудио-версия:
В ночь с 16 на 17 августа мск на арене United Center в Чикаго (США) состоится турнир UFC 319. Главным его событием станет титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Начало боя запланировано на 7:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 319 можно будет на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Такое бывает редко, но шансы чемпиона букмекеры оценивают куда ниже. Поставить на победу Дрикуса дю Плесси можно с коэффициентом 3.66, а на Хамзата Чимаева можно заключить пари за 1.30.

На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку с котировкой 1.82, а на ТМ 2.5 предлагают поставить за 1.93. На досрочное завершение поединка можно заключить пари за 1.21. Ставка на полный бой доступна за 4.20.

