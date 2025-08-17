«Акрон» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет за 2.00.

«Акрон» — «Оренбург», матч 5-го тура, «Самара Арена». Хозяева пока идут по чемпионату без поражений, а гости без побед. И после этой игры в графе «победы» у гостей «нолик» останется, уверен на 90%.

Хоть у гостей и продолжается усиление состава (но будет ли это усиление или нет, покажет время). Крайний защитник-полузащитник из «Видада» Фахд Муфи и нападающий из Бразилии Алешандре Жезус уже в «Оренбурге», и, возможно, мы увидим их на поле «Самара Арены».

«Акрон» так же не сидит сложа руки. Константин Марадишвили, полузащитник, воспитанник ЦСКА, игравший в РПЛ и за ЦСКА, и за «Локо», но в последние два года он провёл совсем мало матчей, выступал за «Пари НН», мешали травмы. Но ему дали шанс перезапустить свою профессиональную карьеру. Так что команды продолжают работать на трансферном рынке.

Напомню, что в прошлом сезоне в очном противостоянии сильнее был «Акрон»: дома 1:0 (победа); на выезде 2:2. Не уверен в большом количестве забитых голов, и прогноз на голы («тотал меньше 2.5» за 2.10) считаю, что неплохой вариант.

Что победит «Акрон», а на победу хозяев предлагается 1.85, не уверен. Больше склоняюсь к ничейному исходу (3.80). Но выбираю «Оренбург» не проиграет» (за 2.00), подстрахуюсь немного. Как я сказал выше, 10% у гостей есть. Всё же, если сравнивать составы команд, то они плюс-минус равные, и последний официальный матч «Оренбурга», который стал победным, предаст команде уверенность», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».