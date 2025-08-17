Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Казани

«Рубин» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов».

Ставка: победа «Рубина» и тотал меньше 3.5 за 2.90.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Рубин» — «Ростов». Сразу скажу о том, что в победе ФК «Рубин» не сомневаюсь. Стабильный состав, хорошие результаты. Да, случился сбой, в Москве от ЦСКА пропустили четыре в первом тайме. Бывает.

Но в Казань приезжает команда, у которой совсем всё плохо. Очков нет, стабильности, я про основной состав, нет, вокруг клуба какие-то финансовые скандалы (так пишут в прессе). Поэтому в этом матче всё просто: победа «Рубина».

Но усилю этот прогноз количеством голов в матче. У «Рубина» есть хорошая линия атаки, «Даку и Ко» два забьют точно. А «Ростов», если забьёт, то максимум один, а то и вовсе не забьёт (шесть официальных матчей и всего два забитых). «Победа «Рубина» и тотал в матче меньше 3.5 гола» за 2.90, это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android