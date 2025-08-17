«Рубин» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Казани

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов».

Ставка: победа «Рубина» и тотал меньше 3.5 за 2.90.

«Рубин» — «Ростов». Сразу скажу о том, что в победе ФК «Рубин» не сомневаюсь. Стабильный состав, хорошие результаты. Да, случился сбой, в Москве от ЦСКА пропустили четыре в первом тайме. Бывает.

Но в Казань приезжает команда, у которой совсем всё плохо. Очков нет, стабильности, я про основной состав, нет, вокруг клуба какие-то финансовые скандалы (так пишут в прессе). Поэтому в этом матче всё просто: победа «Рубина».

Но усилю этот прогноз количеством голов в матче. У «Рубина» есть хорошая линия атаки, «Даку и Ко» два забьют точно. А «Ростов», если забьёт, то максимум один, а то и вовсе не забьёт (шесть официальных матчей и всего два забитых). «Победа «Рубина» и тотал в матче меньше 3.5 гола» за 2.90, это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».