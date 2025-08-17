«Динамо» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

«ЦСКА играет выше ожиданий. После ухода Николича многие возмущались: кто такой этот ноунейм? Ну выиграл чемпионат Швейцарии, выиграл Кубок Швейцарии, сам в прошлом играл. Но посмотрите, как при нём играет ЦСКА — супердинамично, с отличным движением и плотным присутствием в чужой штрафной. При каждой атаке ЦСКА в чужой штрафной — минимум 4–5 игроков.

Да, травму получил Алеррандро, но есть молодые и интересные ребята. Как будто из тактической клетки Николича Челестини выпустил игроков, и они творят: Глебов хорош, Круговой хорош, Кисляк и Обляков — все наши ребята, большие молодцы. Сейчас ещё и игровое время получает Мусаев, который в кубковом матче с «Акроном» забил. ЦСКА смотрится очень здорово. Последняя игра с «Рубином» — это было восхищение.

«Динамо» же гораздо ниже ожиданий. Есть объективный фактор — травмы. Есть и субъективный: все ждали, что Карпин взмахнёт волшебной палочкой. Но так, к сожалению, не бывает. Да, у Черчесова получилось сразу обыграть «Зенит» с «Ахматом», но у Карпина пока только одна победа в чемпионате — и то с вопросами, против «Ростова».

В Кубке крупно проиграли «Краснодару» 0:4, выпустив молодёжь. В чемпионате, возможно, начнут возвращаться те, кто был вне обоймы. Карпин всё ломает и строит заново — как будто снёс дом, который возводили, и теперь заливает фундамент нового, но с расстановкой комнат ещё не определился. Пока это работает ни шатко ни валко.

В итоге одна команда на подъёме, другая, по ощущениям, катится вниз. Но это дерби, и «Динамо» играет дома. Вряд ли Карпин решит с ЦСКА играть в открытый футбол. На контратаках «Динамо» против ЦСКА, может, будет даже легче. Если ЦСКА забьёт, «Динамо» придётся раскрываться. Если забьёт «Динамо», ЦСКА пойдёт большими силами вперёд, и «Динамо» сможет подловить соперника на контратаках — любимый приём Карпина.

Поэтому ТБ (2.5) — хороший вариант. С учётом турнирного положения и стиля игры обеих команд коэффициент 1.95 на это выглядит привлекательно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».