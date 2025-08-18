Скидки
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: букмекеры оценили шансы команд

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

18 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить фаворита. Поставить на победу «Пари НН» можно с коэффициентом 2.80, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили тоже в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 2.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Гол в каждом тайме доступен за 2.15.

