«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: определён самый вероятный счёт

18 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 20:00 мск.

Поставить на победу «Пари НН» можно с коэффициентом 2.80, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили тоже в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 2.95.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 5.50. Следом идёт ничья 1:1, на которую выставлен коэффициент 7.00. Победа каждой из команд со счётом 1:0 доступна за 7.40.