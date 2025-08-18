«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

С большим трудом клубу из Нижнего Новгорода даются голы, особенно с соперниками, которые компактно обороняются. Да и в защите нередко допускаются ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. Для улучшения этой позиции был подписан контракт с белорусским защитником Вадимом Пигасом.

Другое дело — махачкалинское «Динамо», которое оставляет только приятные впечатления. Единственное поражение в этом сезоне пришлось на встречу со «Спартаком» (0:1), но в прошлом матче Кубка России получилось взять реванш — 1:1 (4:3 пен.). Автором гола в основное время стал Гамид Агаларов — реализовал пенальти.

Больше гола «Динамо» пока не пропускает, однако и забивает максимум один мяч. Зато, придерживаясь своей тактики, уверенно набирает очки даже там, где, казалось бы, шансы минимальны. Агаларов забил три мяча во всех турнирах. Хасанби Биджиев доверяет ему в нападении основную роль.

Предлагаем поставить на то, что клуб из Махачкалы не проиграет нижегородцам, через тотал меньше 2.5 мяча. Как с такой скромной и неэффективной атакой «Пари НН» будет вскрывать настолько надёжную и качественную оборону? Скорее всего, он даже не сможет забить, а встреча вполне может закончиться с двумя нулями на табло. У махачкалинцев тоже есть проблемы с реализацией и созданием атак.