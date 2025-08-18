«Лидс» — «Эвертон»: стал известен фаворит матча АПЛ

18 августа 2025 года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Лидс Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лидс Юнайтед» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Эвертона» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.