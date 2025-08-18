«Лидс» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на встречу АПЛ «Лидс» — «Эвертон».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Лидс» выиграл Чемпионшип, набрав 100 очков и став самой результативной командой. Однако это не первый раз, когда Даниэль Фарке выводит клуб в АПЛ, но на таком высоком уровне запоминается полным провалом и скорым увольнением. Это его вторая попытка после «Норвича». Возможно, она будет удачнее, если учитывать, насколько серьёзно клуб усилил состав.

«Эвертон» провалился в Летней серии Премьер-лиги, уступив «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2), а с «МЮ» сыграв вничью 2:2. После этого провёл контрольную встречу с «Ромой», в которой потерпел поражение 0:1. Все эти результаты не внушают никакого оптимизма, однако бывает так, что в официальных матчах на поле выходит совсем другая команда.

Лучшим вариантом будет взять ставку на обмен голами за 1.82. Не исключаем, что встреча вовсе завершится вничью со счётом 1:1. «Лидс» попытается добыть отличный результат после возвращения из Чемпионшипа, а «Эвертон» захочет доказать, что у него всё в порядке, а товарищеские матчи — просто эксперименты.