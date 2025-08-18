Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лидс» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»

«Лидс» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на встречу АПЛ «Лидс» — «Эвертон».

Ставка: обе забьют за 1.82.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?

«Лидс» выиграл Чемпионшип, набрав 100 очков и став самой результативной командой. Однако это не первый раз, когда Даниэль Фарке выводит клуб в АПЛ, но на таком высоком уровне запоминается полным провалом и скорым увольнением. Это его вторая попытка после «Норвича». Возможно, она будет удачнее, если учитывать, насколько серьёзно клуб усилил состав.

«Эвертон» провалился в Летней серии Премьер-лиги, уступив «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2), а с «МЮ» сыграв вничью 2:2. После этого провёл контрольную встречу с «Ромой», в которой потерпел поражение 0:1. Все эти результаты не внушают никакого оптимизма, однако бывает так, что в официальных матчах на поле выходит совсем другая команда.

Лучшим вариантом будет взять ставку на обмен голами за 1.82. Не исключаем, что встреча вовсе завершится вничью со счётом 1:1. «Лидс» попытается добыть отличный результат после возвращения из Чемпионшипа, а «Эвертон» захочет доказать, что у него всё в порядке, а товарищеские матчи — просто эксперименты.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android