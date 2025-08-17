«Акрон» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Оренбург».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.36.

«Акрон» в Самаре сыграет против «Оренбурга». Неплохой футбол демонстрируют и те и другие. У «Акрона» чуть больше, конечно, зависимость от появления Дзюбы в составе. Если есть Дзюба, то много длинных передач, много скидок от него. И команда очень боевая, которая много проделывает работы. Тедеев очень требователен и постоянно подгоняет своих футболистов, чтобы они не уступали на каждом участке поля.

Более лёгкий, воздушный футбол, как кажется, у «Оренбурга», правда, тоже с определённым акцентом на оборону, но есть впереди быстрые ребята, тоже с хорошим объёмом работы, и оборону соперника могут затискать, так сказать, могут заставить ошибаться, как это было, например, в кубковом матче против «Ахмата», как это было, например, в матче с «Краснодаром», правда, не доиграл «Оренбург» свои моменты.

Дома забивать у «Оренбурга» не получается, если мы берём РПЛ, а вот на выезде, например, в матче с «Балтикой», забили аж два мяча. Как «Оренбург» переходит с искусственного поля на натуральное, кажется, что у команды чуть больше получается.

Жду обоюдоострый матч, отдать предпочтение кому-то вот не решусь. Поэтому, мне кажется, должны быть забитые мячи. «Обе забьют» в этом матче как основной прогноз с комбо-вариантом тотал больше 2.5 за 2.36. Я думаю, что может быть результативная ничья 2:2, может быть, 2:1 в ту или другую сторону. В общем, жду результативный матч между «Оренбургом» и «Акроном», — приводит слова Генича «РБ Спорт».