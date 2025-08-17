«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов».

Ставка: победа «Рубина» за 2.02.

«Рубин» в Казани сыграет против «Ростова». «Ростов» последним вместе с «Пари НН» играл в кубковых матчах, проиграл 0:1 в Саранске, ещё и с двумя удалениями. Понятно, что состав был смешанный, но тем не менее «Ростов» пока в поиске каких-то оптимальных сочетаний, оптимальной игры. Не просто так Альба на последнюю игру с «Пари НН» в чемпионате сделал aж шесть изменений в старте, и это принесло результат, победа 1:0, вымучили, можно сказать, эту победу благодаря голу Сулейманова.

«Рубин», конечно, команда другого коленкора, да, «Рубин» два матча подряд крупно проиграл — 1:5 ЦСКА и 0:3 «Зениту». Но «Рубин» дома с Даку, находящимся в хорошей форме. Может быть, там эти слухи относительно «Фиорентины» чуть Даку отвлекают, но после плохой игры должна идти хорошая. Я не скажу, что «Рубин» играл плохо и с ЦСКА, и с «Зенитом», но вот так сложилось по результату. Зная тоже требовательность и амбициозность Рашида Маматкуловича Рахимова, здесь будет особый настрой. Ну и плюс «Рубин» играл во вторник, а «Ростов» играл в четверг, а матч между этими командами в воскресенье. Тут, конечно, преимущество на стороне «Рубина», просто больше времени на подготовку и восстановление к этому матчу.

«Рубин» на данный момент просто посильнее «Ростова», как мне кажется, поувереннее и почётче в своих намерениях. Мой прогноз — чистая победа «Рубина» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».