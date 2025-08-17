«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 1.99.

«Чемпион России «Краснодар» в 5-м туре РПЛ сыграет против «Сочи». Дерби Краснодарского края. И я сильно удивлюсь, если «Краснодар» не выиграет с разницей в два мяча. Мой прогноз — это победа «Краснодара» с форой (-1.5).

«Сочи» — это пока только набор хороших ингредиентов, но не готовое ещё блюдо, пока это только набор хороших футболистов, но ещё не сложившаяся команда. Да, «Сочи» взял первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Динамо», но там откровенно повезло, подкараулили ошибку Лунёва. А в чемпионате пока без побед, но в Кубке в серии пенальти одержали победу над «Крыльями», хотя чуть-чуть не дотянули до победы в основное время. Много движения, мало мыслей и мало, так скажем, отточенных действий у «Сочи».

«Краснодар» прямолинеен, практичен, прагматичен, и в этом его прелесть. «Краснодар» сейчас одержал хорошую победу над «Динамо» в Кубке. Сейчас домашний матч при поддержке своих болельщиков. Ну, по-хорошему, «Краснодар», конечно, «Сочи» должен выносить. Я думаю, с (-1.5) — отличный вариант за коэффициент 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».