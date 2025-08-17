«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ 17 августа

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: самый результативный тайм — второй за 2.10.

«Динамо» хромает на обе ноги. Проблемы в обороне, проблемы в атаке, проблемы с кадровым резервом. Мы видели, что случилось в матче с «Краснодаром». В общем, совсем не получается медовый месяц у Валерия Георгиевича с командой, в отличие от Челестини.

Фабио действительно делает очень интересный проект. Пока команда играет абсолютно безошибочно, и это удивляет. Потому что иностранец, первый сезон, первый матч, и трофей есть, и великолепная игра против Казани. Уже есть рисунок Челестини, об этом можно смело говорить.

Для «Динамо» же каждый матч может быть поворотным, братское дерби тоже может стать таким. Но, кажется, ЦСКА заходит фаворитом в эту игру. И то, как Челестини управляет заменами, показывает: сейчас он ближе к пониманию и для зрителей, и для своих футболистов. Поэтому здесь у ЦСКА есть некоторое преимущество.

Я думаю, что первый тайм пройдёт в равной борьбе и может даже быть ничейный результат. А вот во второй половине будет довольно весело, и тотал второго тайма будет больше первого. Как раз за счёт тех эмоций и изменений игры, которые есть у ЦСКА. Может быть, повлияет и Валерий Карпин», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».