«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на братское дерби РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.56.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина пока не оправдывает ожиданий. Команда находится в середине таблицы РПЛ, набрав лишь пять очков после четырёх туров. В активе бело-голубых только одна победа — над «Ростовом» (1:0), а также две ничьих и поражение от «Краснодара» (0:1). Ситуацию усугубляют кадровые проблемы. Из-за травм выбыли ключевые игроки: Константин Тюкавин, Луис Чавес и Артур Гомес. Особенно болезненным стало поражение в Кубке России от «Краснодара» (0:4), которое показало слабости в обороне и атаке. Карпин пытается перестроить игру, но пока команда выглядит несбалансированной.

ЦСКА, напротив, демонстрирует уверенную игру под руководством Фабио Челестини. Армейцы стартовали в сезоне без поражений в РПЛ, одержав две победы: над «Ахматом» (2:1) и «Рубином» (5:1) — и дважды сыграв вничью. Команда выглядит слаженной, особенно выделяются полузащитники Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также защитник Данил Круговой.

«Динамо» в домашних матчах традиционно сложный соперник. Команда не проигрывает на «ВТБ Арене» уже долгое время. Дерби — это всегда особый матч, где статистика и форма могут отойти на второй план. Поставим на то, что динамовцы в этой встрече не проиграют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».