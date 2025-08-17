«Динамо» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: 2:2 за 12.00.

«В 5-м туре РПЛ пройдёт матч двух московских клубов – «Динамо» и ЦСКА. По-разному они пока выступают в новом сезоне. Тут же я жду конкурентного футбола и много голов. Скорее всего, они поделят очки.

«Динамо» на поле выйдет сейчас после разгромного и даже частично позорного поражения от «Краснодара» со счётом 0:4. Да, тут ситуация не такая плохая, так как это был Кубок, в котором ещё и всего два тура прошло. Команда Карпина может ещё минимально выиграть все оставшиеся туры, и эта неудача забудется.

Но вот имиджевые потери уже большие у бело-голубых. Всё-таки проиграли они безвольно, при полном домашнем стадионе. И ладно бы это была ещё первая такая неудача. Но до этого ещё в двух матчах кряду не выигрывало «Динамо» — в РПЛ уступили тому же «Краснодару» (0:1) и сыграли вничью с «Сочи» (1:1). Так что уже появляются вопросы к тренерскому штабу Карпина и игрокам, нужно начинать исправлять ситуацию.

ЦСКА тоже проиграл в предыдущем матче, который такой большой важности не нёс. Причём с «Акроном» они в основное время сыграли вничью, так что технически армейцы не уступили, проиграли они потом в серии пенальти. Может быть, это не так важно уточнять. С другой стороны, ЦСКА до этого в сезоне ни разу не проигрывал, так что, если брать основное время всё-таки, успешная серия всё ещё идёт.

По сути, пока у команды Челестини одна обидная потеря очков была – на старте сезона с «Оренбургом» (0:0). Ещё была ничья с «Зенитом», но там армейцы, я думаю, были довольны, что забрали одно очко. В остальных встречах только выигрывал ЦСКА, почти всегда делал это по делу. «Рубин» вот в прошлом туре разгромили, хорошо сыграли в атаке – 5:1. В таблице РПЛ команда уже идёт в топ-3.

И всё же тут я не вижу фаворита. Жду борьбы на поле все 90 минут. Да, ЦСКА пока лучше выглядит. Но, думаю, на фоне последних неудач «Динамо» так просто не отдаст победу сопернику. Голов будет много, но победителя они не определят», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».