«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата России

«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата России
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.40.

«Важнейший матч пятого тура РПЛ – «Динамо» против ЦСКА, московское дерби. Если смотреть на то, как они начали этот сезон, тут кажется, что все очевидно. Но я думаю, борьба будет и, вероятно, они поделят очки.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Да, пока что у ЦСКА все намного лучше складывается в новом сезоне. Команда шла на серии без поражений, уверенно смотрелась в играх с «Локомотивом» в Кубке (2:1) и с «Зенитом» в РПЛ (1:1), «Рубину» в прошлом туре «отгрузила» пятерку, наконец прервав свою небольшую голевую засуху.

На неделе случилась первая неудача команды Челестини. Но это был Кубок, второй тур, который пока не так важен. А также «Акрон» выиграл у армейцев только в серии пенальти, основное время у них завершилось ничьей. Так что я бы этот матч так не рассматривал. В РПЛ дела отлично идут у ЦСКА, он уже идет на третьем месте, близок к тому, чтобы стать вторым скоро.

У «Динамо» же все пока намного сложнее. Сезон тяжело начался для Карпина и его подопечных. Сейчас они идут на девятом месте, имея всего одну победу в четырех турах. В трех же последних матчах во всех турнирах «бело-голубые» только терпели неудачи. Причем, две игры были у «Динамо» против «Краснодара». И в обеих играх тяжело пришлось команде Карпина – 0:1 в РПЛ и 0:4 в Кубке. Между этими неудачами случилась еще ничья с «Сочи» — 1:1.

Но я все равно верю в «Динамо». Знаю, что Карпин так просто не сдастся, будет бороться. Подбор игроков у «бело-голубых» очень приличный, надо только собраться им и начать добывать очки. Я верю, что будет прогрессировать «Динамо», будет за чемпионство бороться.

И верю я в то, что сейчас ЦСКА так просто не выиграет. Четвертую подряд неудачу «Динамо» не может себе позволить. Так что поставлю тут на боевую ничью – коэффициент 3.40», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

