«Краснодар» — «Сочи»: ставка Игоря Семшова на игру 5-го тура чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Сочи».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 1.80.

«Краснодар» уверенно идёт в группе лидеров, занимая третье место с девятью очками. В последних трёх матчах команда Мурада Мусаева одержала победы с общим счётом 6:0, в том числе разгром «Динамо» (4:0) в Кубке России. Оборона «быков» выглядит надёжно — всего два пропущенных гола в четырёх турах РПЛ, что является лучшим показателем в лиге. Эдуард Сперцян – творческий центр команды с тремя голевыми передачами и одним забитым мячом. Однако у лидера краснодарцев Кордобы игра совсем не идёт: один гол в четырёх турах явно не то, чего от него ждут.

«Сочи», напротив, находится в глубоком кризисе. Команда Роберта Морено занимает 15-е место, набрав лишь одно очко после четырёх туров. Гости пропустили 10 голов — худший показатель в чемпионате. Единственный проблеск надежды — ничья с «Динамо» (1:1) и кубковая победа над «Крыльями Советов» по пенальти, но этого явно недостаточно для борьбы с таким соперником, как «Краснодар», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».