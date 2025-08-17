«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: гол «МЮ» во втором тайме за 1.90.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» начинают свою кампанию, и начинают они со встречи между собой. Два тренера, которые находятся под жутким давлением: Рубен Аморим, который не должен завалить старт, и Микель Артета, человек, который не должен завалить весь чемпионат, потому что ему купили всех тех игроков, которых он хотел. Наконец-то появился нападающий, очень здорово укреплён центр поля Нёргором и Субименди. В общем, надо сказать, что «Арсенал» кажется сейчас командой без слабых мест.

То, как будет играть «Арсенал», примерно можно представить и понять. А вот что ждать от «Юнайтед», крайне сложно представить. Команда сильно изменила свою атаку, при этом оставила в общем-то базу: оборону, полузащиту, тут не сказать, что произошли какие-то кардинальные изменения. Но вот в атаку ребята побегут.

Я думаю, что во втором тайме «Ман Юнайтед» забьёт, очень неплохой коэффициент на это дают», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».