«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Манчестер Юнайтед» начнёт новый сезон АПЛ сразу с матча против топового оппонента – «Арсенала». Сыграют они в первом туре 17 августа. Критически важно команде Аморима удачно стартовать, так что сейчас жду борьбы и даже допускаю, что «канониры» не выиграют тут.

Собственно, у «МЮ» очень тяжёлый график матчей в АПЛ. В пяти первых турах, помимо «Арсенала», будут ещё встречи с «Челси» и «Манчестер Сити», потом игра с «Ливерпулем» будет ещё скоро. А выбора у «красных дьяволов» уже нет, они провалились в прошлом сезоне, выступили слабо в АПЛ, исторически низко финишировали, в Лиге Европы героически дошли до финала, но там уступили «Тоттенхэму».

С другой стороны, нельзя сказать, что «Арсенал» легко отнесётся к старту сезона. Да, у него ситуация не такая критическая. Напротив, в последние годы просто отлично выглядит команда Артеты, постоянно борется за чемпионство. Правда, заветный трофей каждый раз уходит от лондонцев, хотя они часто до последних туров навязывают борьбу лидеру.

И сейчас «Арсенал», конечно, тоже ставит перед собой только самые высокие цели. Состав у него и без того был звездным, а сейчас летом клуб ещё и хорошенько закупился, наконец пришёл центральный нападающий, Дьёкереш. С ним, возможно, улучшится игра «Арсенала» в атаке. У «МЮ» тоже несколько больших трансферов были, причём в основном атакующего плана – пришли Кунья, Шешко. Тоже интересно будет посмотреть за командой Аморима, пусть и ожиданий от неё намного меньше.

В общем, это топовый матч, даже несмотря на проблемы «МЮ» в последние сезоны. Это старт сезона, физическая форма у них схожа, все только набирают игровой тонус. Плюс «МЮ» на самом деле часто удачно проводил в прошлом сезоне встречи против топовых оппонентов. Ему потом с менее сильными соперниками было тяжело. А на отдельную игру с сильным клубом команда Аморима хорошо настраивалась. С тем же «Арсеналом» они трижды встречались в прошлом сезоне и два раза в основное время играли вничью.

Так что и тут я всё-таки поставлю на ничью у них – «точный счёт 1:1» за 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».