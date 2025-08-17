«МЮ» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»— «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.97.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» встретятся в центральном матче первого же тура АПЛ. Топовая вывеска, две известные команды. С другой стороны, вспоминая то, как они провели прошлый сезон, кажется, что интриги тут нет. Я не думаю, что команда Артеты потеряет очки.

Для обеих команд начинается важнейший сезон. И ожидания от их выступлений разные. «Арсенал» уже несколько лет доказывает, что способен бороться за чемпионство. Только вот трофей так и не доставался ему ни разу за последние розыгрыши АПЛ, хотя коллектив часто вплотную к нему подбирался. Но то «Манчестер Сити» оказывался на первом месте, то «Ливерпуль», как в прошлом сезоне.

Летом «канониры» уже сильно закупились, понимая, что нужны усиления, чтобы наконец преуспеть в борьбе за чемпионство. Пришли Субименди, Дьёкереш, Мадуэке. Основные же футболисты клуб не покидали почти. Так что, думаю, «Арсенал» серьёзно настроен в новом сезоне. В Лиге чемпионов «пушкари» тоже постараются «пошуметь», в прошлом сезоне они далеко прошли в плей-офф.

От «Манчестер Юнайтед» тоже большие ожидания сейчас. Только вот о борьбе за чемпионство у него, само собой, речи не идёт. Можно было бы сказать, что команде нужно просто финишировать в АПЛ выше, чем в прошлом сезоне, что кажется простой задачей – прошлый сезон она завершила на 15-й строчке.

Однако, думаю, от «МЮ» ждут не меньшего, чем финиша в топ-5. Это первый полноценный сезон Аморима на посту тренера, он провёл предсезонную подготовку с командой, в прошлом сезоне у него такой возможности не было. Состав тоже укрепился, пришли Кунья, Мбемо, Шешко. Так что, кажется, с атакой и реализацией теперь у «Юнайтед» всё лучше будет. Но надо всё равно смотреть на старте сезона, как будет складываться у «красных дьяволов».

Всё равно я тут верю в «Арсенал». Слишком плохо выглядел «МЮ» в прошлом сезоне. «Канониры» же явно являются претендентами на чемпионство. Сезон они начнут с уверенной победы, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».