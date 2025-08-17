Получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «МЮ» — «Арсенал»

17 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в матче первого тура АПЛ. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 18:30 мск. У всех новых клиентов букмекерской компании БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет 2000 рублей, выполнив всего пару простых действий:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

Прошлый сезон соперники провели совершенно разным образом. «Арсенал» привычно претендовал на чемпионский титул в АПЛ, но в третий год подряд финишировал на втором месте. Однако «канониры» отлично проявили себя в Лиге чемпионов, где дошли до полуфинала. В плей-офф команда Микеля Артеты выбила ПСВ и мадридский «Реал».

«Манчестер Юнайтед» полностью провалил сезон в чемпионате Англии. Эрик тен Хаг был отправлен в отставку, а на его место пришёл Рубен Аморим. Однако в Премьер-лиге манкунианцы не добились успеха и заняли лишь итоговое 16-е место. В финале Лиги Европы команда проиграла «Тоттенхэму» и осталась на ближайший сезон без еврокубков.

Несмотря на разные результаты, обе команды проявили большую активность на трансферном рынке, потратив более € 220 млн каждая. Среди наиболее заметных покупок «Юнайтед» можно выделить Беньямина Шешко, Брайана Мбемо и Матеуса Кунью. «Арсенал» тоже приобрёл ряд звездных футболистов. Например, Мартина Субименди за € 70,5 млн, а также шведского бомбардира Виктора Дьёкереша.

Статистика последних личных встреч на стороне «Арсенала». «Канониры» победили в четырёх из пяти последних очных матчей в рамках АПЛ.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.