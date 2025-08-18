Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эльче» — «Бетис»: назван фаворит матча чемпионата Испании

«Эльче» — «Бетис»: назван фаворит матча чемпионата Испании
Комментарии

18 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Севильи. Поставить на победу «Бетиса» можно с коэффициентом 2.22, а шансы «Эльче» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Бетиса» за 7.00.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала. После «Спартака» страх отсутствует
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала. После «Спартака» страх отсутствует
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android