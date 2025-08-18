«Эльче» — «Бетис»: назван фаворит матча чемпионата Испании

18 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Севильи. Поставить на победу «Бетиса» можно с коэффициентом 2.22, а шансы «Эльче» оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Бетиса» за 7.00.