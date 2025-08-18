Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эльче» — «Бетис»: прогноз на матч 18 августа

«Эльче» — «Бетис»: прогноз на матч 18 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на встречу Ла Лиги «Эльче» — «Бетис».

Ставка: обе забьют за 1.93.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала. После «Спартака» страх отсутствует
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала. После «Спартака» страх отсутствует

«Эльче» занял второе место в Сегунде и поднялся в Примеру. На протяжении всего сезона он показывал вполне симпатичный футбол, особенно в защите. Пропустил меньше всех. Но статус аутсайдера в 1-м туре очевиден.

Мануэль Пеллегрини в минувшем сезоне добился огромного прогресса с «Бетисом». Была добыта путёвка в Лигу Европы и удалось добраться до финала Лиги конференций, где «Челси» был сильнее. Концовка получилась провальной — ни одной победы в шести официальных матчах. Теперь тренер будет в крайне неудобном положении, а всё из-за изменений в составе.

У приносившего огромную пользу Антони закончилась аренда, и он вернулся в «МЮ». Джонни Кардозо, выполнявший большой объём работы в защите, перебрался в «Атлетико», а лучший бомбардир клуба 33-летний Иско получил травму и выбыл на долгий срок. И это ещё не все потери.

Всё это уже сказывается на показателях «Бетиса», особенно на обороне. Кажется, что она стала более уязвимой, а это плохой знак. Особенно если учитывать, что атака из-за травмы Иско и ухода Антони поредела. В товарищеских матчах клуб из Севильи уступил «Комо» (2:3) и «Малаге» (1:3), сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1) и победил во встречах с «Кордобой» (4:3) и «Сандерлендом» (1:0).

Поэтому, как бы плохо «Эльче» ни реализовывал свои моменты, воспользоваться такими провалами в защите «Бетиса» он способен. Команде Пеллегрини, в свою очередь, придётся использовать агрессивную игру в атаке, чтобы побеждать. Ставим на обмен голами за 1.93. Скажутся как мотивация начать сезон с победы, так и обновления в составах.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android