«Эльче» — «Бетис»: прогноз на матч 18 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на встречу Ла Лиги «Эльче» — «Бетис».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Эльче» занял второе место в Сегунде и поднялся в Примеру. На протяжении всего сезона он показывал вполне симпатичный футбол, особенно в защите. Пропустил меньше всех. Но статус аутсайдера в 1-м туре очевиден.

Мануэль Пеллегрини в минувшем сезоне добился огромного прогресса с «Бетисом». Была добыта путёвка в Лигу Европы и удалось добраться до финала Лиги конференций, где «Челси» был сильнее. Концовка получилась провальной — ни одной победы в шести официальных матчах. Теперь тренер будет в крайне неудобном положении, а всё из-за изменений в составе.

У приносившего огромную пользу Антони закончилась аренда, и он вернулся в «МЮ». Джонни Кардозо, выполнявший большой объём работы в защите, перебрался в «Атлетико», а лучший бомбардир клуба 33-летний Иско получил травму и выбыл на долгий срок. И это ещё не все потери.

Всё это уже сказывается на показателях «Бетиса», особенно на обороне. Кажется, что она стала более уязвимой, а это плохой знак. Особенно если учитывать, что атака из-за травмы Иско и ухода Антони поредела. В товарищеских матчах клуб из Севильи уступил «Комо» (2:3) и «Малаге» (1:3), сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1) и победил во встречах с «Кордобой» (4:3) и «Сандерлендом» (1:0).

Поэтому, как бы плохо «Эльче» ни реализовывал свои моменты, воспользоваться такими провалами в защите «Бетиса» он способен. Команде Пеллегрини, в свою очередь, придётся использовать агрессивную игру в атаке, чтобы побеждать. Ставим на обмен голами за 1.93. Скажутся как мотивация начать сезон с победы, так и обновления в составах.