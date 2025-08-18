Скидки
«Торпедо» — «Урал»: прогноз на матч 18 августа

«Торпедо» — «Урал»: прогноз на матч 18 августа
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Первой лиги «Торпедо» — «Урал».

Ставка: «Урал» победит + тотал меньше 2.5 гола за 4.40.

По таблице на сегодня расклад контрастный: «Торпедо» идёт внизу, тогда как «Урал» — на вершине. Это задаёт сценарий, при котором гости попробуют контролировать игру, чтобы сохранить позиции, а номинальным хозяевам следует быть осторожнее.

Очные матчи в сезоне-2024/2025 были плотными: дважды завершились со счётом 1:1. При этом нынешний сезон «Урал» начал гораздо стабильнее, пока побеждает. А «Торпедо» ещё ищет баланс между обороной и выходом из-под прессинга. При этом недавно рассталось с главным тренером и не назначило нового. Неопределённость точно на пользу не идёт.

Прогноз будет следующий: П2 + ТМ 2.5 мяча. Опираемся на форму лидера и тренд очных «низов». «Урал» качественнее в переходах и стандартах, «Торпедо» свой шанс будет искать на забросах и втором темпе. Вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей. Едва ли номинальные хозяева прыгнут выше головы.

