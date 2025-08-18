«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.40.

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала — матч, который подводит черту под 5-м туром РПЛ. Хозяева, которые являются единственной командой в Российской Премьер-Лиге, не набравшей ни одного очка, в этом туре этот вопрос решат. Пора!

В Кубке победа уже есть, обыгран «Ростов», буквально несколько дней назад, всухую дома. Кстати, один из вариантов прогноза на рассмотрение — «обе забьют – нет» (кэф 1.72). Обе команды имеют большие проблемы с организацией голевых моментов. Да и статистика игр между собой, а их было три, говорит нам об этом: 1:0; 0:0; 0:1.

Последний матч был сыгран 30 июля в Каспийске. Победа «Динамо», 1:0. «Тотал в матче меньше 2» (1.90) тоже можно рассмотреть. Но я всё же склоняюсь к тому, что «Пари НН» первое очко в сезоне заработает. Ничья в матче за коэффициент 3,00. Как видите, букмекеры тоже так считают. А мой прогноз следующий: счёт 0:0 в первом тайме» за 2.40», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».