«Лидс» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лидс» — «Эвертон».

Ставка: победа «Лидса» за 2.38.

«Лидс» и «Эвертон» закроют очным матчем первый тур АПЛ. Две не самые сильные команды турнира. Я даже предполагаю, что они могут бороться за выживание в этом розыгрыше АПЛ. Но тут я чуть больше верю в успех хозяев поля.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лидс» снова вернулся в английскую Премьер-лигу. Время от времени он выходит в главный дивизион страны, но надолго обычно не задерживается. В прошлом розыгрыше Чемпионшипа команда Фарке финишировала первой, пусть и второй «Бёрнли» она опередила только по дополнительным параметрам. Особенно удачным финальный отрезок вышел у коллектива — серия из шести побед кряду, не уступал же «Лидс» на протяжении десяти встреч. Да и до этого почти только выигрывал коллектив, справедливо он вернулся в АПЛ.

«Эвертон» же смог сохранить прописку в чемпионате Англии в прошлом сезоне. По его финишной позиции не кажется, что у клуба были проблемы, — 13-е место. Однако на такой исход повлияло возвращение в стан «ирисок» Дэвида Мойеса. Он пришел в январе и спас команду, до этого у неё было много неудач, шла она в зоне вылета. Но с вернувшимся тренером результаты «Эвертона» улучшились, серий проигрышей уже не было.

Если сравнивать ситуацию на трансферном рынке, то состав «Эвертона» больше менялся. У него игроки как пришли, так и ушли свободными агентами, около пяти футболистов были подписаны. Самая дорогая покупка — нападающий Барри из «Вильярреала». У «Лидса» же в основном трансферы были «на вход», тоже много покупок совершал коллектив, пусть и без больших имён.

Я тут всё-таки поверю в успех «Лидса». Самое главное, он играет дома, это ему сильно поможет. Но также можно посмотреть и на их предсезонку. Команда Фарке провела только три матча, зато ни разу не уступила — сыграла вничью она с «Ман Юнайтед», «Миланом» и «Вильярреалом». У «Эвертона» же матчей было больше, но ни одной победы не было.

Так что я тут не уверен в успехе «ирисок». Ставлю на победу «Лидса» за 2.38. Хотя матч всё равно будет равным, без большого счёта, я думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

