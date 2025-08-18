«Торпедо» — «Урал»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги
Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Урал».
Ставка: победа «Урала» за 2.18.
Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Торпедо» в этом сезоне будто застряло на старте — мяч держится, атаки есть, но результат уплывает сквозь пальцы. Команда ищет свой футбол, но пока больше борется сама с собой, чем с соперником.
А вот «Урал» приехал за победой. Уральцы набрали темп, чувствуют уверенность и готовы дожимать там, где соперник даст слабину. Они в отличной форме, и это может стать ключом к успеху в Москве. Верю, что «Урал» заберёт здесь три очка, — команда выглядит убедительнее и готова доказать это на поле. Беру победу «Урала» за 2.18», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».
