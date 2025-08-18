Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эльче» — «Бетис»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Эльче» — «Бетис»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Эльче» — «Бетис».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Матч первого тура испанской Примеры между «Эльче» и «Бетисом» обещает быть интригующим, несмотря на кажущееся преимущество гостей.

«Эльче» вернулся в элитный дивизион после сезона в Сегунде. В прошлом сезоне клуб сделал ставку на организованную игру в обороне, что позволило команде пропустить меньше всех в прошлом сезоне. Однако слабым местом остается атака: отсутствие яркого форварда, способного уверенно завершать моменты, может стать проблемой против более опытного соперника.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бетис» под руководством Мануэля Пеллегрини подходит к старту сезона в непростом положении. Команда потеряла ключевых игроков: Антони вернулся в «Манчестер Юнайтед», Джонни Кардозо перешёл в «Атлетико», а главный бомбардир Иско выбыл из-за травмы. Эти потери уже сказались на игре: в предсезонных матчах «Бетис» выглядел уязвимо в защите, пропустив в пяти играх 10 голов. При этом атакующий потенциал команды остаётся высоким.

«Эльче» способен доставить проблемы любому сопернику на своём поле, но недостаток опыта в Ла Лиге и отсутствие звёздного игрока в атаке могут стать критичными. «Бетис», несмотря на проблемы, остаётся фаворитом, но его победа вряд ли будет лёгкой. Но большого количества голов мы не ждём, поэтому поставим на ТМ 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Эльче» — «Бетис». Пеллегрини компенсирует отсутствие Иско
«Эльче» — «Бетис». Пеллегрини компенсирует отсутствие Иско
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android