«Эльче» — «Бетис»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Эльче» — «Бетис».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Матч первого тура испанской Примеры между «Эльче» и «Бетисом» обещает быть интригующим, несмотря на кажущееся преимущество гостей.

«Эльче» вернулся в элитный дивизион после сезона в Сегунде. В прошлом сезоне клуб сделал ставку на организованную игру в обороне, что позволило команде пропустить меньше всех в прошлом сезоне. Однако слабым местом остается атака: отсутствие яркого форварда, способного уверенно завершать моменты, может стать проблемой против более опытного соперника.

«Бетис» под руководством Мануэля Пеллегрини подходит к старту сезона в непростом положении. Команда потеряла ключевых игроков: Антони вернулся в «Манчестер Юнайтед», Джонни Кардозо перешёл в «Атлетико», а главный бомбардир Иско выбыл из-за травмы. Эти потери уже сказались на игре: в предсезонных матчах «Бетис» выглядел уязвимо в защите, пропустив в пяти играх 10 голов. При этом атакующий потенциал команды остаётся высоким.

«Эльче» способен доставить проблемы любому сопернику на своём поле, но недостаток опыта в Ла Лиге и отсутствие звёздного игрока в атаке могут стать критичными. «Бетис», несмотря на проблемы, остаётся фаворитом, но его победа вряд ли будет лёгкой. Но большого количества голов мы не ждём, поэтому поставим на ТМ 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».