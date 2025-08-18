«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ничья за 3.02.

«Нижегородцы ужасно стартовали в нынешнем сезоне, в чемпионате России в четырёх турах — четыре поражения. «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив» «Ростов» — всем этим командам «Пари НН» проиграл с общей разницей 2:9. Плюс неудача в 1-м туре группового этапа Кубка России, но в следующий игровой день была добыта первая победа в сезоне — 14 августа нижегородцы принимали «Ростов» в Саранске, и роскошный удар Босельи со штрафного принёс «Пари НН» первую победу в сезоне.

«Динамо» в прошлом сезоне дебютировало в элите российского футбола. Им с ходу удалось закрепиться, и новый сезон обещал шаг вперёд. Но поначалу получалось не очень. В 1-м туре поражение, абсолютно по делу, от «Спартака», а дальше – ничья в Оренбурге. Затем «Динамо» переиграло «Ахмат», отправив в отставку Сторожука, а вместо него в Грозный пришёл Черчесов. В последнем туре махачкалинцы сыграли дома вничью с «Акроном». Плюс во вторник «Динамо» добилось второй победы в Кубке России — по пенальти команда Биджиева обыграла «Спартак».

А в 1-м кубковом туре динамовцы одолели как раз нижегородцев. Однако тогда встреча для команды Хасанби Биджиева была домашней, а сейчас «Динамо» предстоит выездной матч. Но и для «Пари НН» встреча домашней не будет, они вновь станут принимать соперника в Саранске. На этом стадионе нижегородцы как раз и переиграли «Ростов». Однако есть внутреннее чутьё, что тут мы победителя не увидим», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».