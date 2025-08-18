«Рот-Вайсс Эссен» — «Боруссия»: прогноз Павла Яковлева на матч Кубка Германии

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Кубка Германии «Рот-Вайсс Эссен» — «Боруссия».

Ставка: 4-6 голов в матче за 2.47.

«Хочу поделиться своим прогнозом на Кубок Германии. Нас ожидает встреча «Рот-Вайсс Эссен» против «Боруссии» Дортмунд. «Рот-Вайсс Эссен» — команда из третьего дивизиона, и, конечно же, уровень сопротивления здесь будет совсем не тем, к которому привыкла «Боруссия».

Что хочется сказать о «Боруссии»? Она неплохо провела клубный чемпионат мира. В команде собраны очень хорошие футболисты: там и брат Беллингема, и Гирасси — нападающий, который в прошлом сезоне показал всю свою силу и мощь и подтвердил это на клубном чемпионате.

В целом и «Боруссия», и «Рот-Вайсс Эссен» — команды результативные. «Эссен» в чемпионате сыграл два раза вничью, а «Боруссия» готовится к старту Бундеслиги. Поэтому я думаю, что здесь стоит ожидать атакующий футбол. «Боруссия» Дортмунд — очень сильный соперник, но хозяева тоже будут мотивированы, ведь для них это, возможно, матч жизни. Плюс поддержка домашних трибун.

Я предполагаю, что голов будет достаточно много. Прогноз — от 4 до 6 мячей в матче. Всё-таки «Боруссия» явный фаворит. В преддверии Бундеслиги команде нужно почувствовать уверенность, а тренерскому штабу — обкатать игровые связки. Думаю, именно это мы и увидим на поле», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».