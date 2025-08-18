«Пари НН» — «Динамо» Мх: прогноз Сергея Лапочкина на игру РПЛ 18 августа

Известный арбитр Сергей Лапочкин дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Пари НН» по угловым и их тотал меньше 9.5 за 3.65.

«Пари НН» отступать некуда: в чемпионате нет набранных очков. Команда играет в атакующий футбол, но результата пока нет совсем. «Динамо» Махачкала — тренерская команда, действия всех игроков слаженны и понятны. Борьба, борьба, борьба и контратаки. «Пари НН» в среднем подает 3,8 углового за матч. Думаю, что сегодня будет чуть больше. У «Динамо» Мх в среднем 2,3 углового за матч. Есть хороший коэффициент 3.65 на победу «Пари НН» по угловым и их общий тотал меньше 9.5», — приводит слова Лапочкина Betonmobile.