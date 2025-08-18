Скидки
«Эльче» — «Бетис»: ставки и коэффициенты на матч 1-го тура Примеры

18 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Начало — в 22:00 мск.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Севильи. Поставить на победу «Бетиса» можно с коэффициентом 2.17, а шансы «Эльче» оценили в 3.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Бетиса» за 7.00.

«Эльче» занял второе место в Сегунде и поднялся в Примеру. На протяжении всего сезона он показывал вполне симпатичный футбол, особенно в защите. Пропустил меньше всех — 35 мячей в 42 встречах. Всё благодаря слаженным командным действиям и тактическим предпочтениям тренера Эдера Сарабии.

Мануэль Пеллегрини в минувшем сезоне добился огромного прогресса с «Бетисом». Была добыта путёвка в Лигу Европы, и удалось добраться до финала Лиги конференций, где «Челси» был сильнее.

