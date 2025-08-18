«Лидс» — «Эвертон»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии

18 августа 2025 года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Лидс Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лидс Юнайтед» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Эвертона» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

«Лидс» выиграл Чемпионшип, набрав 100 очков и став самой результативной командой. Однако это не первый раз, когда Даниэль Фарке выводит клуб в АПЛ, но на таком высоком уровне запоминается полным провалом и скорым увольнением. Это его вторая попытка после «Норвича». Возможно, она будет удачнее, если учитывать, насколько серьёзно клуб усилил состав.

«Эвертон» провалился в Летней серии Премьер-лиги, уступив «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2), а с «МЮ» сыграв вничью 2:2. После этого провёл контрольную встречу с «Ромой», в которой потерпел поражение 0:1. Есть все шансы, что клуб из Ливерпуля постепенно будет набирать форму и покажет лучший футбол. Он провёл впечатляющую трансферную кампанию. Пришли Тьерно Барри (11 голов в прошлом сезоне Примеры), Кирнан Дьюсбери-Холл из «Челси», подписан полноценный контракт с защитником Карлосом Алькарасом и взят в аренду у «Манчестер Сити» Джек Грилиш.