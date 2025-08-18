Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лидс» — «Эвертон»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии

«Лидс» — «Эвертон»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии
Аудио-версия:
Комментарии

18 августа 2025 года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Лидс Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лидс Юнайтед» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Эвертона» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

«Лидс» выиграл Чемпионшип, набрав 100 очков и став самой результативной командой. Однако это не первый раз, когда Даниэль Фарке выводит клуб в АПЛ, но на таком высоком уровне запоминается полным провалом и скорым увольнением. Это его вторая попытка после «Норвича». Возможно, она будет удачнее, если учитывать, насколько серьёзно клуб усилил состав.

«Эвертон» провалился в Летней серии Премьер-лиги, уступив «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2), а с «МЮ» сыграв вничью 2:2. После этого провёл контрольную встречу с «Ромой», в которой потерпел поражение 0:1. Есть все шансы, что клуб из Ливерпуля постепенно будет набирать форму и покажет лучший футбол. Он провёл впечатляющую трансферную кампанию. Пришли Тьерно Барри (11 голов в прошлом сезоне Примеры), Кирнан Дьюсбери-Холл из «Челси», подписан полноценный контракт с защитником Карлосом Алькарасом и взят в аренду у «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

Материалы по теме
«Лидс» — «Эвертон». Джек Грилиш познакомит экс-защитника ЦСКА с АПЛ
«Лидс» — «Эвертон». Джек Грилиш познакомит экс-защитника ЦСКА с АПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android