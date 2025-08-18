Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: кто фаворит матча РПЛ, ставки и коэффициенты

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: кто фаворит матча РПЛ, ставки и коэффициенты
Аудио-версия:
Комментарии

18 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить фаворита. Поставить на победу «Пари НН» можно с коэффициентом 2.80, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили тоже в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 2.95.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 5.50.

Трудно было ожидать другого старта нового сезона от «Пари НН», который должен был выступать в Первой лиге, если бы не лишение «Химок» лицензии. Все четыре встречи в РПЛ были проиграны. Команда уступила «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1). В Кубке России были поражение во встрече как раз с махачкалинцами (0:1) и трудовая победа в матче с ростовчанами (1:0).

Другое дело — махачкалинское «Динамо», которое оставляет только приятные впечатления. Единственное поражение в этом сезоне пришлось на встречу со «Спартаком» (0:1), но в прошлом матче Кубка России получилось взять реванш — 1:1 (4:3 пен.). Автором гола в основное время стал Гамид Агаларов — реализовал пенальти.

Также в РПЛ клуб из Махачкалы одолел «Ахмат» (1:0) и сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1).

Материалы по теме
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала. После «Спартака» страх отсутствует
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала. После «Спартака» страх отсутствует
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android