«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: кто фаворит матча РПЛ, ставки и коэффициенты

18 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить фаворита. Поставить на победу «Пари НН» можно с коэффициентом 2.80, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили тоже в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 2.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 5.50.

Трудно было ожидать другого старта нового сезона от «Пари НН», который должен был выступать в Первой лиге, если бы не лишение «Химок» лицензии. Все четыре встречи в РПЛ были проиграны. Команда уступила «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1). В Кубке России были поражение во встрече как раз с махачкалинцами (0:1) и трудовая победа в матче с ростовчанами (1:0).

Другое дело — махачкалинское «Динамо», которое оставляет только приятные впечатления. Единственное поражение в этом сезоне пришлось на встречу со «Спартаком» (0:1), но в прошлом матче Кубка России получилось взять реванш — 1:1 (4:3 пен.). Автором гола в основное время стал Гамид Агаларов — реализовал пенальти.

Также в РПЛ клуб из Махачкалы одолел «Ахмат» (1:0) и сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1).