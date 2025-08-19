Скидки
«Космос» — 2DROTS: прогноз на матч Кубка России

«Космос» — 2DROTS: прогноз на матч Кубка России
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру Кубка России «Космос» — 2DROTS.

Ставка: победа 2DROTS за 1.58.

2DROTS в прошлом матче Кубка России обыграл «Торпедо» из Владимира (1:0), а гол был забит в добавленное время. Героем стал Борис Фартуна — профессиональный футболист, выступавший за «КАМАЗ». Команда серьёзно настроена, ведь в прошлом сезоне ей удалось добраться до 1/32 финала Пути регионов. Есть мотивация повторить успех. Тренер клуба — Дмитрий Смирнов. В «Сабахе» он работал ассистентом у Василия Березуцкого. В защите играет знакомый всем Фёдор Кудряшов.

Предстоящий соперник — «Космос», который подходит ко встрече с безвыигрышной серией из девяти матчей. Поставить на победу клуба из Долгопрудного можно с коэффициентом 4.80, а шансы 2DROTS оценили в 1.58. Вполне справедливые котировки. Команда из Медиалиги и правда выглядит фаворитом. У неё есть нешуточная мотивация, достаточно сильный для такого уровня состав и опытный тренер.

