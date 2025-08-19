«Авангард» Курск — «БроукБойз»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру Кубка России «Авангард» Курск — «БроукБойз».

Ставка: «БроукБойз» победят «Авангард» за 2.05.

«БроукБойз» в прошлом матче Кубка России обыграл «Орёл» (3:2). Красивый и результативный футбол продемонстрировали оба клуба, но у команды из Медиалиги была дополнительная мотивация. Фёдор Смолов пообещал сыграть за неё, если та пройдёт дальше. А теперь экс-нападающий «Краснодара» подтвердил, что будет в составе на встречу с «Авангардом».

Букмекеры отдают предпочтение «БроукБойз» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 2.05, а шансы клуба из Курска оценили в 3.30. Если Смолов действительно сыграет, то всё справедливо. К тому же команда из Медиалиги состоит из профессиональных игроков. Победный гол в ворота «Орла» забил воспитанник академии «Спартака» Илья Мазуров. А сравнял счёт Денис Анисимов — экс-игрок «Сокола».