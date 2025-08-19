«Рейнджерс» — «Брюгге»: букмекеры оценили шансы команд

19 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Брюгге». Встреча состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Рейнджерс» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.